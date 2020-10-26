Дожди и +10: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине в начале недели будет солнечной, а с 29 октября ухудшится. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +19.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз на 27 октября

Во вторник в Украине будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в западных и северных областях составит +14+17, а ночью +6+9. На востоке и в центре страны днем будет +13+17. На юге будет дождь, днем +17+19, а ночью +10+14.

В Киеве во вторник будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем составит +14+19, а ночью +7+9.

Прогноз на 28 октября

В среду также будет без осадков. В западных и южных областях днем будет +13+18, а ночью +5+10. В центральных областях температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +17, а ночью от +6 до +8. На востоке и севере страны днем будет +13+15, а ночью +4+9.

В столице в среду тоже без осадков. Днем +13+15, а ночью +7+9.

Прогноз на 29 октября

В четверг в стране погода ухудшится, во всех областях будет облачно. Температура воздуха на севере и в центре составит +13+17, а ночью +4+7. В восточных и южных областях днем будет +13+17, а ночью +5+9. В западных областях днем +13+15, а ночью +5+7.

В четверг в Киеве тоже пасмурно. Днем будет +13+15, а ночью +7+9.

Прогноз на 30 октября

В пятницу по всей Украине уже будут дожди. В западных и южных областях днем будет +10+13, а ночью +5+8. В центральных областях температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +15, а ночью от +6 до +8. На востоке и севере страны днем будет +12+17, а ночью +6+11.

Дожди будут и в Киеве. Днем +11+13, а ночью +6+8.

Напомним, погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Отметим, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.