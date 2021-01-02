На Донбассе в субботу соблюдается режим перемирия

В субботу, 2 января, на Донбассе соблюдается режим перемирия. Боевики не открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстановка в районе проведения ООС под контролем украинских военных.

Также сообщается, что саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение четыре взрывоопасных предмета.

Утром в субботу стало известно, что за первые сутки 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы девять случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Отметим, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.