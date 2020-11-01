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На Донбассе фальсифицируют данные о рождаемости и смертности, - Малюська

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 01 ноября 2020 23:01
На Донбассе фальсифицируют данные о рождаемости и смертности, - Малюська Фото: Денис Малюська (radiosvoboda)
Автор: РБК-Украина

На оккупированных территориях Донбасса так называемые "чиновники" фальсифицируют данные о смертях и рождениях. Таким образом они хотят неправомерно переоформлять недвижимость и получать помощь.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Радіо Свобода.

При этом он отметил, что достоверно проверить это невозможно.

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - сказал Малюська.

Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократическая система.

"Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - сказал Малюська.

Ранее стало известно, что из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициировала срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, в ночь на 30 октября боевики нанесли прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи Водяного. В результате погибли двое украинских военных.

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