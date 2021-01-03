На Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие в воскресенье

На Донбассе в воскресенье, 3 ноября, российские боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Потерь и раненых среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле Лебединского, Красногоровки и Марьинки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Также, вблизи Лебединского, Песков и Марьинки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, неподалку Водяного на Приазовье - из противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия.

Возле Южного боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская сторона в СЦКК сообщила о всех фактах нарушения режима "тишины" представителей ОБСЕ.

Утром сообщалось, что 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.