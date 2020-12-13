На Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины" в воскресенье

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала 13 декабря. Никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле Южного боевики использовали минометы 82-го калибра, возле Водяного на приморском направлении открывали огонь из гранатометов разных систем, возле Водяного, что неподалеку Донецка, стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Никто из украинских военных не пострадал, а потому силы ООС не открывали ответный огонь.

О нарушении режима прекращения огня были оповещены представители ОБСЕ украинской стороной СЦКК.

Утром в воскресенье сообщалось, что за 12 декабря, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу, 11 декабря.