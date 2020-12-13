ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины" в воскресенье

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 13 декабря 2020 18:13
На Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины" в воскресенье Фото: украинские военные на танке (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала 13 декабря. Никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле Южного боевики использовали минометы 82-го калибра, возле Водяного на приморском направлении открывали огонь из гранатометов разных систем, возле Водяного, что неподалеку Донецка, стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Никто из украинских военных не пострадал, а потому силы ООС не открывали ответный огонь.

О нарушении режима прекращения огня были оповещены представители ОБСЕ украинской стороной СЦКК.

Утром в воскресенье сообщалось, что за 12 декабря, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу, 11 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс
NEWS
Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции
Юлия Струкпарламентский редактор Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции
DAILY
Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации