На Донбассе боевики приведены в полную боевую готовность

На Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Учения с органами военного управления российско-оккупационных войск начались 5 октября.
"Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов", - сообщили в ГУР.
Также противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Потерь и ранений среди сил операции Объединенных сил не было.
Также в интервью РБК-Украина генерал США Бен Ходжес заявил, что конфликт на Донбассе может превратиться в замороженный. Он призвал Украину укреплять свою армию и демократические институты.