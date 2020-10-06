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На Донбассе боевики приведены в полную боевую готовность

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Учения с органами военного управления российско-оккупационных войск начались 5 октября.

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов", - сообщили в ГУР.

Также противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Потерь и ранений среди сил операции Объединенных сил не было.

Также в интервью РБК-Украина генерал США Бен Ходжес заявил, что конфликт на Донбассе может превратиться в замороженный. Он призвал Украину укреплять свою армию и демократические институты.

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