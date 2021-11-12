UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Дию" обновили и убрали одну функцию: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

Государственный портал "Дия" обновили. Функцию "Удалить сертификат" убрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он сообщил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неподходящий момент.

"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", - сообщил он.

Новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия