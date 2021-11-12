"Дию" обновили и убрали одну функцию: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он сообщил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неподходящий момент.

"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", - сообщил он.

Новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.