Дистанционное обучение: МОН в понедельник направит рекомендации в регионы

В понедельник, 12 октября, Министерство образования и науки направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение. Однако МОН не будет никого заставлять вводить "дистанционку".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Рекомендательное письмо в первую очередь будет касаться "оранжевых зон" карантина и регионов, где сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Мы, конечно же, будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать... Мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить. Уже же давно осуществилась децентрализация", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учреждениях образования.

"Я призвал быть ответственными всех, независимо от того, будь то школа или заведение высшего образования. Университеты давно, большинство из них находятся на дистанционном обучении для того, чтобы осуществить социальное дистанцирование", - добавил он.

Напомним, сегодня в своем Telegram-канале Шкарлет обратился к органам местного самоуправления с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение на ближайшие две недели. Свою просьбу он объяснил сдерживанием распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, президенту Владимиру Зеленскому планируют предложить ввести в Украине так называемый карантин "выходного дня" и перевести школы на дистанционное обучение.

Кроме того, КГГА рекомендовала киевским школам начать осенние каникулы 21 октября из-за коронавируса и приближения местных выборов.