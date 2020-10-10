UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дистанционное обучение: МОН в понедельник направит рекомендации в регионы

Автор: Марианна Присяжнюк, Дмитрий Левицкий

В понедельник, 12 октября, Министерство образования и науки направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение. Однако МОН не будет никого заставлять вводить "дистанционку".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Рекомендательное письмо в первую очередь будет касаться "оранжевых зон" карантина и регионов, где сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Мы, конечно же, будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать... Мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить. Уже же давно осуществилась децентрализация", - сказал Шкарлет.

Самые читаемые новости

Министр отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учреждениях образования.

"Я призвал быть ответственными всех, независимо от того, будь то школа или заведение высшего образования. Университеты давно, большинство из них находятся на дистанционном обучении для того, чтобы осуществить социальное дистанцирование", - добавил он.

Напомним, сегодня в своем Telegram-канале Шкарлет обратился к органам местного самоуправления с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение на ближайшие две недели. Свою просьбу он объяснил сдерживанием распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, президенту Владимиру Зеленскому планируют предложить ввести в Украине так называемый карантин "выходного дня" и перевести школы на дистанционное обучение.

Кроме того, КГГА рекомендовала киевским школам начать осенние каникулы 21 октября из-за коронавируса и приближения местных выборов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МинобразованиякарантиншколаКоронавирус