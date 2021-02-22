Действуют на опережение: Сумы могут усилить контроль на въезде

Городской голова Сум Александр Лысенко заявил о возможности усиления контроля на въезде в город, из-за обострения ситуации с COVID-19 на западе Украины. Он пояснил, что ситуация в западных областях заставляет Сумы принимать меры на опережение.

Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета .

Мэр Сум подчеркнул необходимость строгого соблюдения требований карантина и усиления проведения проверок в городе.

"Александр Лысенко сообщил, что, возможно, будет усилен контроль за въездом в город, и подчеркнул социальной ответственности сумчан", - рассказали в горсовете.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях наблюдается обострение ситуации с коронавирусом. Наихудшая ситуация на Прикарпатье, где из-за переполненности больниц пришлось под открытым небом разворачивать мобильный COVID-госпиталь.