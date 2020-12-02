Дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке передали в суд

Прокуратура направила в суд резонансное дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции. В деле фигурируют пятеро подозреваемых.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование.

В частности, в январе 2020 года трое полицейских выбивали признания из двух человек, возили их в багажнике, били электрическим током, приковывали наручниками к батарее. В еще одном эпизоде в мае 2020 года они нанесли потерпевшему 17 ударов руками и ногами, чтобы выбить признание.

Кроме того, в мае 2020 один из них прямо в служебном кабинете пытал женщину, которую вызвал в отделение в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал ее.

Также сообщается, что руководство отделения полиции в Кагарлыке знало о такой практике, но не реагировало на действия подчиненных.

Напомним, в ноябре сообщалось, что следствие по этому делу завершено.

В октябре одного из фигурантов Ярослава Леваднюка отпустили под домашний арест. Под стражей остаются бывший начальник отдела полиции Николай Кузив и его подчиненный Сергей Сулима.

Также сообщалось, что после истории с изнасилованием в Кагарлыке местный отдел полиции расформировали.