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COVID-вакцина от Польши: Зеленский рассчитывает получить 1,2 млн доз в марте

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 22:20
COVID-вакцина от Польши: Зеленский рассчитывает получить 1,2 млн доз в марте Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что вакцина от коронавируса в рамках помощи от Польши может прибыть в марте. Речь о 1,2 миллиона доз.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках беседы украинский президент сообщил о первой поставке вакцины AstraZeneca в страну в количестве 500 тысяч доз.

Также Зеленский поблагодарил Дуду за помощь от Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которую поляки получат в рамках общей закупки Евросоюза. Зеленский также надеется, что эти дозы Украина получит в марте, после подготовки и согласования контрактов.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы готово предоставить Украине часть вакцин от коронавируса. Однако это будет сделано в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Напомним, до конца сегодняшних суток вакцину от коронавируса должны получить почти все области страны. Только в две области вакцину могут доставить только завтра утром.

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