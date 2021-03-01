COVID в Украине: уже три области "красные", еще девять - в зоне риске
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов относительно ситуации с коронавирусом. Так, в Украине три области являются "красными", девять - "оранжевыми", остальные 13 регионов - "желтые".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В частности, в "красную" зону к Ивано-Франковской и Черновицкой областям попала Житомирская область.
"Оранжевыми" являются 9 регионов: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская области.
Остальные области, в том числе и Киев, остаются в "желтой" зоне по уровню распространения коронавируса.
При этом в Ивано-Франковской области фиксируют самый высокий показатель госпитализаций - 147,3 на 100 тысяч населения при норме 60. Также проблемы с госпитализациями наблюдаются в Винницкой (98,1), Закарпатской (89,4), Черновицкой (88,1), Житомирской (74,1) и Николаевской (60,7) областях.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области применят карантинные ограничения "красной" зоны.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 4285 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Винницкой и Ивано-Франковской областях.