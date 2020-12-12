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COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

Новина українською → Украина, Суббота 12 декабря 2020 13:31
COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

Он добавил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло в кратчайшие сроки.

"Минздрав привлекает к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)", - уточнил Ляшко.

Напомним, на прошлой неделе Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Ранее РБК-Украина писало, что COVAX рекомендовал Украине подготовить инфраструктуру для хранения и доставки вакцины.

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