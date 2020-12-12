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COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавіруса

Новость на русском → Україна, Субота 12 грудня 2020 13:31
COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавіруса Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Про це у Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також в рамках програми Україна отримає шприци для ін'єкцій вакцини.

"Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцин за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає більше 8 млн. доз вакцини безкоштовно", - написав Ляшко.

COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавіруса

Він додав, що зараз триває робота над тим, щоб холодильне обладнання для пунктів щеплення прибуло в найкоротші терміни.

"Моз залучає до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, з температурним режимом -60 / -80 градусів)", - уточнив Ляшко.

Нагадаємо, минулого тижня Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини від коронавіруса в рамках механізму COVAX.

Раніше РБК-Україна писало, що COVAX рекомендував Україні підготувати інфраструктуру для зберігання і доставки вакцини.

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