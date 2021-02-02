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Число больных COVID в Украине снижается, но не везде: где начался рост

Новина українською → Украина, Вторник 02 февраля 2021 08:50
Число больных COVID в Украине снижается, но не везде: где начался рост Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в целом продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев коронавируса. При этом в пяти областях наблюдается рост заболеваемости.

Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации за прошедшую неделю от Национальной академии наук Украины.

Так, рост заболеваемости наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях.

"Всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание. Так, как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации", - отметили ученые.

В НАН добавили, что рост заболеваемости может быть вызван пренебрежением карантина в курортных и горнолыжных регионах. Но также существует риск, что негативная динамика вызвана новыми мутациями вируса и благоприятными погодными условиями.

"В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии", - считают ученые.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 2394 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой и Харьковской областях.

Ранее в НАН сообщали, что на протяжении недели ожидается медленное затухание заболеваемости.

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