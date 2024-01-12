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Чи можуть діти самостійно евакуюватися під час війни: пояснення

Фото: Евакуація дітей із зони бойових дій (t.me/dsns_telegram)
Автор: Катерина Гончарова

Під час війни українців евакуйовують із зони бойових дій, де знаходитись під обстрілами небезпечно для життя. Часто батьки відмовляються виїздити. А їхні діти, навпаки, хотіли б евакуюватись. Але в таких випадках за міжнародними гуманітарними стандартами потрібен дозвіл батьків.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова правління "Української мережі за права дитини" і національна директорка з розвитку програм "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова.

За її словами, під час евакуації з дітьми має бути законний представник, тобто той, хто за цих дітей відповідає. Але одна з проблем у тому, що часто батьки самі не хочуть виїздити, і їх доводиться вмовляти.

"На жаль, діти самі без згоди батьків евакуюватися не можуть. Отак просто взяти й вивести дітей – це було б порушенням міжнародних гуманітарних стандартів. Відповідно до вимог, евакуація дитини має проходити з батьками. Ми не можемо розривати сім'ю. Тому працюємо, щоб впевнити батьків, допомогти їм прийняти рішення евакуюватися", – відзначила Касьянова.

Водночас в організацію зверталися за допомогою неповнолітні діти, які вже виїхали: вони евакуйовувалися самостійно.

"Пам'ятаю, до нас звернулися 8- і 14-річні дівчатка з прифронтової території. Вони просто самі знайшли евакуаційний автобус і поїхали. Коли по прибуттю волонтери запитали, де їхні батьки, ті відповіли, що виїхали самі. Діти подзвонили бабусі, сказали, що вони в безпеці. Далі волонтери почали шукати житло, намагалися довезти туди, де безпечніше, повезли в центр соціально-психологічної допомоги у Львові. Потім вже до них приїхала їх бабуся", – додала голова правління "Української мережі за права дитини".

За її словами, якщо дитина хочу виїхати із небезпечної території, все-таки в таких випадках треба йти через дозвіл батьків, працювати з ними.

"Якщо вони не хочуть, то продовжувати вмовляти. На жаль, є дуже різні випадки. Часто відмовляються виїздити соціально неблагополучні сім'ї. Буває по-різному, треба аналізувати кожну історію. З Авдіївки, наскільки я знаю, всіх дітей вже вивезли. Але не виключено, що навіть там з дітей хтось все ж залишився. Насправді це велика проблема, яка потребує комплексних рішень", – додала співрозмовниця.

Нагадаємо, через постійну небезпеку та загрозу життю у багатьох прифронтових районах в Україні евакуація дітей стає обов'язковою. Юрист розповів РБК-Україна, у яких випадках вивозити дітей із зони бойових дій обов'язково і як треба діяти батькам.

Також переселенці, які виїздять із зони бойових дій, можуть отримати безоплатну правову допомогу.

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