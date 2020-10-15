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В Черновцах из-за аварии на 2 дня отключили воду на десятках улиц

Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновцах сегодня утром произошла авария на водопроводе на проспекте Независимости. В результате чего без водоснабжения на два дня остались десятки улиц города.

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Об этом сообщает коммунальное предприятие "Черновцыводоканал".

На недавно отремонтированном водопроводе не выдержали обжимные муфты. Новое оборудование привезли из Киева и уже устанавливают на месте аварии.

"Кроме сотрудников "Черновцыводоканала", на месте аварии работают также консультанты из Киева - они помогают установить муфты и подогнать их ко всем сегментам водопровода", - отметили в компании.

Из-за повреждения пришлось прекратить водоснабжение на более 20 улицах города. Для обеспечения жителей этих улиц водой будет организован подвоз автоцистернами.

Напомним, в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

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