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Черновицкая область закрывает школы и сокращает время работы ресторанов

Автор: Дмитрий Левицкий

Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые ограничения начнут действовать уже завтра, 23 февраля.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

С завтрашнего дня учреждения образования Черновицкой области перейдут на дистанционную форму обучения, внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах тоже будут закрыты.

Кроме того, со вторника в области заведения общепита смогут работать только до 20:00.

"Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", - подчеркнул глава ОГА Сергей Осачук.

В стационарах Черновицкой области по состоянию на сегодня находится максимальное количество пациентов - 1113. В общем, коечный фонд заполнен почти на 63%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе планируется развернуть еще 500, из них 120 уже сегодня добавили. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - добавил Осачук.

Напомним, школы Черновцов перешли на дистанционное обучение еще 19 февраля. На дистанционное обучение перевели учеников с первого по 11 класс.

Накануне глава Черновицкой ОГА заявлял, что в регионе "угрожающая ситуация" с коронавирусом.

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Новости Украины Черновицкая областьКарантиншколаограничениеКоронавирус
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