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В бюджете-2021 надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав

Автор: Юлия Струк, Марианна Присяжнюк

В государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что эти расчеты являются прозрачными.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Степанов подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив - Covax, которая объединяет 177 стран.

"Согласно расчетам и предварительным договоренностям мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию от COVID-19 составляет 15,1 млрд гривен. Эти расчеты прозрачны и понятны", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в государство.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект №4314, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаМаксим СтепановКоронавирус