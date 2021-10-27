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Безопасны ли Pfizer и Moderna для пациентов-аллергиков: ответ ученых

Автор: Анастасия Рокитна

Инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) безопасны для людей с историей острой аллергии. Ученые проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журнал JAMA Network Open.

Некоторые из медиков ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на:

  • другую вакцину,
  • инъекционный препарат,
  • другой аллерген.

Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин. Отслежены показатели 52 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.

Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялсясь в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).

При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.

"МРНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для носителей аллергии", - делают вывод авторы.

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Вакцинация