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Беларусь закрывает наземную границу на выезд через 10 дней

Автор: Инна Собора

Из-за COVID-19 через Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Ограничения вступают в силу через 10 дней, с 17 декабря.

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.

Мера предпринимаются в целях "предотвращения распространения в стране COVID-19".

РБК-Украина писало, что с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. Попасть в страну можно было только самолетом через аэропорт "Минск".

Напомним, Украина договорилась с Беларусью о допуске украинцев-пациентов белорусских больниц в соседнюю страну. Сейчас Беларусь не пускает украинцев через наземные пункты пропуска.

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