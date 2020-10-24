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Автокефалию ПЦУ признала четвертая церковь

Автор: Игорь Литвиненко

Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Таким образом, ПЦУ признали уже четыре церкви.

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Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

О признании поместной Православной церкви Украины заявил предстоятель ПЦК архиеписком Новой Юстинианы и всего Кипра Хризост II во время литургии в субботу, 24 октября.

"Таким образом, Кипрская Церковь… присоединилась к признанию Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и стала четвертой церковью, которая признает поместную ПЦУ - после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата", - сообщили в ПЦУ.

Напомним, ранее Румынская православная церковь заявила о согласии с предоставлением автокефалии ПЦУ, но выступила за консенсус между Вселенским и Московским патриархатами.

Также РБК-Украина писало, что на начало февраля прихожанами Православной церкви Украины называли себя 38,6% украинцев.

Кроме этого предстоятель ПЦУ Епифаний заявлял, что в 2020 году ожидает признание автокефалия со стороны кипрской, румынской, болгарской и грузинской церквей.

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