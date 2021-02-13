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Авиация, речной парад и НАТО: как Украина может отметить 30 лет независимости

Автор: РБК-Украина

В Украине началось обсуждение идей того, как пройдет военный парад на День независимости 24 августа 2021 года. Планируется, что на 30-летие независимости пригласят высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Военный парад в Киеве

Согласно нынешнему замыслу, в параде примут участие 27 расчетов - более 4 000 человек. Из этого числа 19 "коробок" будут составлять Вооруженные силы. Предполагается, что они пройдут новым строевым шагом.

Также предлагается привлечь к параду 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Минобороны хочет показать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие образцы украинских зарубежных оборонных комплексов, в том числе, турецкие беспилотники "Байрактар". На Михайловской площади развернут выставка военной техники и вооружения.

Авиация

В мероприятии хотят задействовать более 50-ти летательных аппаратов. Ожидается пролет военной техники над Крещатиком.

Мероприятия на воде

Демонстрационные маневры военно-морских сил пройдут в Одессе, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант речного военного парада на Днепре.

Кто из гостей может приехать на парад

На парад планируется пригласить руководство оборонных ведомств и руководителей военных подразделений стран-партнеров, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отметим, на сегодня это только предварительные идеи.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне Дня независимости пройдет саммит Крымской платформы с привлечением международных партнеров.

Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о параде на День независимости.

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