Аваков назвал гибридной войной дело против Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал гибридной войной дело против нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. При этом сейчас итальянские журналисты уже выходят из-под влияния российской пропаганды.

Об этом Аваков заявил во время форума безопасности Kyiv security forum, передает пресс-служба МВД.

Министр отметил, что данное дело было инсценировано российскими пропагандистами еще в 2015 году и подхвачено во Франции и Италии.

"Дело против гвардейца Маркива - это гибридный удар по Украине. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы, это Украина начала боевые действия… Это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда", - сказал Аваков.

Он добавил, что дело Маркива изменило позицию итальянских журналистов.

"Вышел документальный фильм о деле Маркива на основе выводов итальянских экспертов "Не в том месте, не в то время". Это очень изменило ситуацию. Мы видим пристальное внимание прессы. Заседание суда посещают влиятельные местные издательства. То, что мы доводим свою позицию - это очень значимо и важно", - сообщил министр.

По словам Авакова, решение суда по делу может быть уже в начале ноября.

Напомним, ранее Апелляционный суд в Милане принял новый перевод показаний Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий на Донбассе.

Сегодня проходит четвертое заседание в Апелляционном суде Милана по делу Маркива.