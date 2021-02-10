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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 17:12
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Адвокатам отказали в изменении меры пресечения на взятие на поруки.

Об этом сообщает Суспільне.

Сегодня адвокаты вновь заявили, что у обвинения нет никаких доказательств причастности Антоненко к преступлению, кроме экспертизы походки. И просили изменить меру пресечения. Поручителями готовы были стать 15 человек, а суд попросил Антоненко выбрать четверых.

В свою очередь, обвинение выступило против изменения меры пресечения из-за риска, что обвиняемый будет скрываться от суда и влиять на свидетелей, большинство из которых еще не допрошены.

В итоге суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения и Антоненко останется под стражей минимум до 2 апреля.

Напомним, в январе бывший белорусский спецназовец Игорь Макар приехал в Украину и дал показания по делу об убийстве Шеремета. Украинская сторона заявила, что эта информация может помочь выйти на заказчика преступления.

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