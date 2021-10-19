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Абсолютный рекорд впереди. Украина уже завтра может показать более 20,5 тысяч случаев COVID

Автор: Ирина Гамерская

В Украине завтра-послезавтра число новых случаев коронавируса за сутки может превысить 20,5 тысяч. Это будет новым абсолютным рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20,5 тысяч случаев, что будет также новым абсолютным рекордом и частично это связано с тем, что было влияние выходных", - отметил он.

Напомним, сегодня в Украине зафиксирован рекорд по числу смертей за сутки. Так, за 18 октября в результате осложнений от коронавируса в Украине умерли 538 человек. Это самое большое число за все время пандемии, предыдущий максимум был 481 летальный случай за сутки.

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