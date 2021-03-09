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Почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина - Шмыгаль

Автор: Андрей Василюк

Почти 10 областей Украины находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню карантинных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава правительства отметил, что сейчас в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Сегодня это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Львовская области.

"Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", - подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, сейчас в "оранжевой" зоне находятся город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Эти регионы могут перейти в "красную" зону в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, Украине с начала кампании вакцинировали более 19 тысяч человек.

При этом в Национальной академии наук сообщают, что для победы над COVID до конца года необходимо привить 30 млн украинцев. Для этого нужно делать 100 тысяч прививок в день.

Добавим, за вчера в Украине выявили 3261 новый случай коронавируса. Это минимальное количество новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев.

На днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

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