Советница Трампа заразилась COVID-19, президент США с женой ушли на карантин

Советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала главу государства на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также на встречу с избирателями в Миннесоту.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Хикс летела с Трампом в одном самолете.

Позже информацию о заражении своей советницы подтвердил Трамп в эфире Fox News.

"Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.

Трамп заявил, что он и его жена Мелания сдали тест на COVID-19, но не знает, нужно ли ему проходить карантин.

Однако позже в Twitter он написал, что уходит на карантин.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал он.

Напомним, в июле коронавирусом заразилась советница президента США Дональда Трампа Кирмберли Гилфойл. Она является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.

Ранее Трамп заявил, что готов первым в США опробовать вакцину от коронавируса.

Отметим, что 30 сентября в США прошли первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В них кандидаты затрагивали вопросы борьбы с коронавирусом и расовых протестов.

Вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи - в Нэшвилле 22 октября.