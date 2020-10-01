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СБУ раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг. В частности, ряд компаний выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По версии следствия, юридические лица, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным фиктивным предприятиям. Они также предоставляли услуги по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

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По результатам материалов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговать бумагами двух инвестиционных фондов.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным следствия, мошенники обманули более 600 тысяч вкладчиков.

Также сообщалось, что в Украине готовят законопроект против финансовых пирамид.

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