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Самолет, которому предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ

Автор: Инна Собора

Командование Воздушных сил ВСУ опровергает заявления председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера по авиакатастрофе АН-26. Кучер заяив, что самолету не успели посадить, ведь на другом борту, которому предоставили приоритет в посадке, был сын командующего Воздушных сил Сергея Дроздова.

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Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил.

Отмечается, что расследование причин авиакатастрофы продолжается, а виновные еще не установлены.

"Кучер ... перешел на личности и упрекнул командующему Воздушных Сил, что самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш", - говорится в сообщении.

Как известно, сын Дроздова также является курсантом университета им. Кожедуба. В день катастрофы он участвовал в учебных полетах в другом самолете.

Ранее в командовании Воздушных сил назвали абсурдными заявления Кучера о "промедлении" работников аэропорта, которые давали разрешение на посадку самолета.

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