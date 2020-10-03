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На пожарах в Луганской области обнаружили останки трех человек

Автор: РБК-Украина

На месте пожаров в Луганской области обнаружили останки трех человек. Еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

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Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 3 октября в общей сложности известно о гибели 10 человек. А сотрудники следственно-оперативных групп сегодня в селах Сиротино и Вороново обнаружили останки трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести:

  • Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964, проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;
  • Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947, с. Сиротино ул. Пушкина, 27;
  • Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956, с. Вороново, ул. Солнечная, 26.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров.

Кроме того, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как пророссийские боевики в Луганской области пытались поджечь сухую траву.

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