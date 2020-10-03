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После обстрела возле Марьинки боевики придерживаются режима "тишины"

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 3 октября российско-оккупационные силы только один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Перемирие боевики нарушили вблизи Марьинки.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По состоянию на сейчас, как утверждают в штабе, ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими подразделениями. После обстрела возле Марьинки оккупационные силы режим прекращения огня не нарушали.

В результате вражеской провокации украинские военнослужащие не пострадали.

Напомним, обстрел украинских позиций вблизи Марьинки произошел ночью 2 октября. Оккупанты стреляли по украинским военным из гранатомета и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало о 5 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, которые 1 октября зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

Кроме того, в среду, 30 сентября, на Донбассе в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Зайцево был ранен украинский военный.

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