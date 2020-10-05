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Нацполиция рассказала о новой версии в деле Шеремета

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Полиция проверяла еще одну версию по делу убийства журналиста Павла Шеремета. СМИ писали о якобы причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что на сегодняшний день дело уже в суде и полиция не имеет права ее (версию, - ред.) комментировать.

"Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета", - сообщил он.

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Напомним, 28 сентября прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также суд определил состав присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В результате жеребьевки их разделили на основных и запасных.

Всего на присяжных подавались семь человек, но одна из претенденток Анна Чупина взяла самоотвод, а второй, медсестре Инне Крамаренко, отказали после заявления о том, что "медики не могут быть убийцами".

Подробнее о том, как отбирали присяжных в деле Шеремета, читайте в репортаже РБК-Украина.

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