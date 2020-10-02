Минобороны отстранило 7 должностных лиц после крушения АН-26

Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом. Из них пятеро - члены бригады, двое - заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое - заместители руководителя универсистета и пятеро - члены бригады", - отметил Уруский.

Ранее глава правительственной комисси по расследованию катастрофы заявил, что будет проведена проверка организации полетов в университете им. Кожедуба. Есть вопросы и к действиям экипажа самолета.

Также сегодня вице-премьер-министр сообщил, что завершен процесс расшифровки черных ящиков самолета АН-26.

В материале РБК-Украина "Фатальная ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом" вы можете прочитать о возможных причинах катастрофы самолета в Чугуеве.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, почему погибли 26 военных во время учебного полета, в каком состоянии вообще находится украинская военная авиация. Также эксперты высказываются о войне между Арменией и Азербайджаном и обсуждают много других актуальных сегодня тем.

Главная тема "Свободы слова Савика Шустера" - катастрофа Ан-26 под Чугуевом

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы. В частности, экс-глава Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич прокомментировал "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко, назвав ее "коронацией".

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