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Маас: России не уйти от санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального

Новина українською → Берлин, Суббота 03 октября 2020 14:54
Маас: России не уйти от санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравление оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся уйти от санкций. При этом санкции будут адресными.

Об этом в интервью t-online рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, Германия передало дело Навального для расследования в ОЗХО, и если результаты немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то Евросоюз выступит с четким ответом.

"Мы, страны-участницы ЕС, решим это вместе. Убежден, что от санкций не уйти… Санкции всегда должны быть адресными и соразмерными. Но такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. Мы согласны с этим в Европе", - добавил Маас.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия отказалась допустить российского консула к Навальному.

Также сообщалось, что группа американских сенаторов направила в Конгресс законопроект, которым предлагается ввести санкции против России за отравление Навального. В частности, предлагаются ограничения в отношении российских официальных лиц, причастных к грубым нарушениям международного права.

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