Маас: Росії не уникнути санкцій, якщо ОЗХО підтвердить отруєння Навального

Якщо Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новічок", Росії не вдасться уникнути санкцій. При цьому санкції будуть адресними.

Про це в інтерв'ю t-online розповів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За його словами, Німеччина передала справу Навального для розслідування до ОЗХО, і якщо результати німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, то Євросоюз виступить з чіткою відповіддю.

"Ми, країни-учасниці ЄС, вирішимо це разом. Переконаний, що санкцій не уникнути ... Санкції завжди мають бути адресними і співмірними. Але таке серйозне порушення Міжнародної конвенції з хімічної зброї не може залишитися без відповіді. Ми згодні з цим в Європі", - додав Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина відмовилася допустити російського консула до Навального.

Також повідомлялося, що група американських сенаторів направила в Конгрес законопроект, яким пропонується ввести санкції проти Росії за отруєння Навального. Зокрема, пропонуються обмеження щодо російських офіційних осіб, причетних до грубих порушень міжнародного права.