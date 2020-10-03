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Маас: Росії не уникнути санкцій, якщо ОЗХО підтвердить отруєння Навального

Новость на русском → Берлін, Субота 03 жовтня 2020 14:54
Маас: Росії не уникнути санкцій, якщо ОЗХО підтвердить отруєння Навального Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Якщо Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новічок", Росії не вдасться уникнути санкцій. При цьому санкції будуть адресними.

Про це в інтерв'ю t-online розповів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За його словами, Німеччина передала справу Навального для розслідування до ОЗХО, і якщо результати німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, то Євросоюз виступить з чіткою відповіддю.

"Ми, країни-учасниці ЄС, вирішимо це разом. Переконаний, що санкцій не уникнути ... Санкції завжди мають бути адресними і співмірними. Але таке серйозне порушення Міжнародної конвенції з хімічної зброї не може залишитися без відповіді. Ми згодні з цим в Європі", - додав Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина відмовилася допустити російського консула до Навального.

Також повідомлялося, що група американських сенаторів направила в Конгрес законопроект, яким пропонується ввести санкції проти Росії за отруєння Навального. Зокрема, пропонуються обмеження щодо російських офіційних осіб, причетних до грубих порушень міжнародного права.

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