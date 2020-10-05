В Луганской области ликвидировали еще два очага пожаров. Всего из 8 основных очагов возгорания ликвидированы уже 6.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 08:30 5 октября ликвидированы очаги вблизи сел Боброво и Вороново, а также вблизи Трехизбенки и Муратово.
"Таким образом, с 8 основных очагов пожаров, 6 ячеек - ликвидированы, 1 - локализован", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Ранее спасатели сообщали, что идет работа по локализации пожара в районе села Смоляниново. При этом тушению мешает сильный ветер, которые пока не утихает.
Как писало РБК-Украина, в результате пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек.
Кроме этого, по данным МВД, к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.
Отметим, 5 октября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности на юге и востоке страны.