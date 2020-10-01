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Вокруг КПВВ "Станица Луганская" все еще остаются очаги пожара

Новина українською → Станица Луганская, Четверг 01 октября 2020 17:06
Вокруг КПВВ "Станица Луганская" все еще остаются очаги пожара Фото: КПВВ "Станица Луганская" (скриншот видео dpsu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская". Спасатели тушили очаги возгорания в сервисной зоне на входном направлении КПВВ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Военнослужащие Госпогранслужбы и пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перекинулся на объекты, которые расположены непосредственно в КПВВ "Станица Луганская", - указано в сообщении.

При этом огонь несколько отступил от сервисных зон КПВВ.

"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - информируют пограничники.

Напомним, пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения: там горят почти все дома на улице Донецкой.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что на КПВВ пожар частично повредил инфраструктуру; в настоящее время пропускные операции прекращены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал бы связывать пожары в Луганской области с обстрелами.

Следует подчеркнуть, что штаб операции Объединенных сил отмечает, что пожары были спровоцированы именно обстрелом боевиков так называемой "Луганской народной республики". Сегодня для тушения пожаров подняли авиацию после того, как были получены гарантии безопасности.

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