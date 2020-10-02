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Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус

Автор: Роман Тверденко

Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус. В немецкой больнице "Шарите" он находится уже более двух недель.

Об этом сообщил бизнесмен и друг политика Павел Фукс.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Кернес продолжает лечиться в клинике "Шарите" в Берлине. В палате мэра Харькова врачи запрещают использовать различные гаджеты, из-за чего от Кернеса нет личных видеообращений.

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В случае с коронавирусом пациент считается вылечившимся от заболевания после двух отрицательных ПЦР-тестов.

Ранее сегодня в Харьковском горсовете заявили, что угрозы жизни Кернеса нет, опровергнув слухи о смерти мэра.

Напомним, информацию о заболевании Кернеса коронавирусом подтвердили 15 сентября. Спустя два дня мэр Харькова был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

Несмотря на прохождение лечения от коронавируса Кернеса выдвинули в мэры Харькова. Он был официально зарегистрирован в качестве кандидата территориальной избирательной комиссией Харькова на прошлой неделе.

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