ЕС ввел санкции против властей Беларуси

Представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции в отношении Беларуси должны быть введены на следующей неделе", - написал он в Twitter.

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции подтвердил, что Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

"Завтра (в пятницу, - ред.) по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси", - сказал Мишель.

В то же время, по его словам, Александра Лукашенко в санкционный список пока не внесли, но ЕС будет следить за ситуацией.

"Список потенциальных санкций в отношении Беларуси был выработан ранее. Евросовет принимает политическое решение с тем, чтобы эти санкции были приняты и вступили в силу", - объяснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Кипр заявил, что на саммите лидеров Европейского союза не будет поддерживать введение санкций против белорусских чиновников. Там заявляют, что они могут быть внедрены только в том случае, если санкции параллельно будут наложены на Турцию.

Ранее РБК-Украина писало, что Кипр не будет блокировать введение санкций против Беларуси и выполнит решение Совета Европейского союза.

Отметим, что месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушения прав человека, однако этого не произошло из-за позиции Кипра, который хочет, чтобы параллельно были введены санкции на Турцию. Это связано со спором об энергоресурсах, который вызвал напряженность в Восточном Средиземноморье.

Также сообщалось, что Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.