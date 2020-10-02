ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики стреляли вблизи Станицы Луганской и Орехово

Новина українською → Донбасс, Пятница 02 октября 2020 07:48
На Донбассе боевики стреляли вблизи Станицы Луганской и Орехово Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 1 октября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Около Станицы Луганской оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Орехово - из подствольного гранатомета.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Кроме того, пожары локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний неподалеку от Старобельска и Старого Айдара.

"К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество личного состава и спецтехники Вооруженных Сил, ГСЧС и лесных хозяйств", - отметили в штабе ООС.

Из-за распространения огня была приостановлена ​​работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

С начала текущих суток, 2 октября, неподалеку от Авдеевки боевики два раза нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем. Потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, 30 сентября на Донбассе боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один военный получил осколочные ранения.

Кроме того, боевики спровоцировали пожары в Луганской области, в результате которых погибли уже девять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом