Атака на самолеты и взятие Мадагиза: как прошла ночь боев в Карабахе

Военные действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Системы ПВО армянских сил сбили самолет и беспилотник азербайджанских военных сил.

Об этом сообщает APA.

Об атаке на самолеты Азербайджана сообщило Минобороны Армении.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта. Силы Азербайджана взяли под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза в Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе истребитель Турции в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.

Также в Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет.

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении.