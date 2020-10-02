UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Атака на самолеты и взятие Мадагиза: как прошла ночь боев в Карабахе

Автор: Анастасия Рокитна

Военные действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Системы ПВО армянских сил сбили самолет и беспилотник азербайджанских военных сил.

Об этом сообщает APA.

Об атаке на самолеты Азербайджана сообщило Минобороны Армении.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта. Силы Азербайджана взяли под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза в Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе.

Самые читаемые новости

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе истребитель Турции в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.

Также в Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет.

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный Карабах