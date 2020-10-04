Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на 0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый Национальным банком Украины, вырос с 28,25 до 28,33 грн (+0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,29/28,32 до 28,36/28,37 (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,17/28,36 до 28,26/28,44 (+0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,7% до 0,6%.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение сентября вырос на 3% - с 27,4759 гривен за доллар на 31 августа до 28,2989 гривен за доллар на 30 сентября. Курс поднялся до уровней конца ноября 2018 года, когда в Украине было введено военное положение.