Алиев заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе

В воскресенье, 4 октября, азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Азербайджан также восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан", - подчеркнул он.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился в начале недели. Азербайджанские войска перешли в наступление с целью восстановления контроля над оккупированными Арменией территориями. В Ереване же заявили, что это является объявлением войны всему армянскому народу.

Вчера Алиев сообщил о восстановлении контроля над стратегически важным селом Магадис в Нагорном Карабахе.

Позже азербайджанский лидер заявил об освобождении от армянской оккупации еще семи населенных пунктов в трех районах Нагорного Карабаха.

Добавим, сегодня армянские военные обстреляли азербайджанский город Гянжди, который является вторым по величине в стране.