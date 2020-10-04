Алиев заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе
В воскресенье, 4 октября, азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Азербайджан также восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан", - подчеркнул он.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился в начале недели. Азербайджанские войска перешли в наступление с целью восстановления контроля над оккупированными Арменией территориями. В Ереване же заявили, что это является объявлением войны всему армянскому народу.
Вчера Алиев сообщил о восстановлении контроля над стратегически важным селом Магадис в Нагорном Карабахе.
Позже азербайджанский лидер заявил об освобождении от армянской оккупации еще семи населенных пунктов в трех районах Нагорного Карабаха.
Добавим, сегодня армянские военные обстреляли азербайджанский город Гянжди, который является вторым по величине в стране.