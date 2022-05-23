Украинские беженцы в Германии смогут обменять наличные гривны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства .

С 24 мая украинские беженцы смогут обменять остатки национальной валюты на евро без дополнительных комиссий. Украинцы смогут сдать до 10 тысяч гривен в немецких банках, присоединившихся к общей программе Германии и НБУ.

"Обмен будет зарегистрирован в онлайн-заявке, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена. Лицо каждого совершеннолетнего беженца, который пожелал принять участие в обмене, будет регистрироваться и проверяться. Защита данных гарантируется. Обмен пока возможен в течение трех месяцев", – говорится в сообщении.

Украинцы в Германии смогут обменять банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 гривен. Всего Бундесбанк готов обменять 1,5 млрд гривен.