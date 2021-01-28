Марш ФОПов в Киеве: где ограничено движение транспорта

Из-за марша представителей движения SaveФОП в Киеве перекрыто движение по улице Сикорского. Участники протеста двигаются в сторону Посольства США в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Обновлено: сейчас марш движется по проспекту Победы к станции метро "Берестейская". Движение транспорта приостановлено.

Ранее колонна участников акции двигалась по улице Саксаганского в направлении проспекта Победы.

Также задерживается движение троллейбусов № 3,12,14 по ул. Жилянская/Антоновича в направлении Дворца Спорта из-за протеста ФОПов.

Ранее корреспондент РБК-Украина сообщал, что участники марша решили изменить маршрут и не идти к Офису президента. Они были под зданием Конституционного суда, потом планировали идти к представительству ЕС в Украине и потом к Посольству США.

Представители движения SaveФОП уже не один месяц проводят протесты по всей Украине. Они требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Протестующие хотят отмены требования об использовании программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

Напомним, полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протестов ФОПов.

Также киевлян призвали планировать свои маршруты с учетом перекрытия центральных улиц.