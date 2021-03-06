У Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу
В Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.
По ее словам, США, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.
"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что минские договоренности сейчас практически невозможно выполнить. Однако США могут помочь решить конфликт на Донбассе.
Также, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.
При этом в МИД Украины сообщали, что для расширения переговорного процесса необходимо согласие всех сторон, а Россия не поддержит такую инициативу.
Также РБК-Украина писало, что сейчас идет подготовка разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.