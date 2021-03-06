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У Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 11:31
У Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу Фото: Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Игорь Литвиненко

В Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.

По ее словам, США, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что минские договоренности сейчас практически невозможно выполнить. Однако США могут помочь решить конфликт на Донбассе.

Также, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

При этом в МИД Украины сообщали, что для расширения переговорного процесса необходимо согласие всех сторон, а Россия не поддержит такую инициативу.

Также РБК-Украина писало, что сейчас идет подготовка разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

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