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У Зеленского хотят создать свободную экономическую зону на западе Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе. СЭЗ планируют создать на территории западных областей Украины.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1".

Сейчас проект свободной экономической зоны на западе Украины, по словам главы президентского офиса, находится на этапе разработки. Этот вопрос еще будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.

"Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны", - подчеркнул он.

Напомним, вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе выносился на всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. Почти половина участников опроса высказалась против СЭЗ на Донбассе.

Кроме того, сегодня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что Украина будет предлагать создать СЭЗ на Донбассе, которая бы действовала до 2050 года.

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