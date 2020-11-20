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У Зеленского хотят на базе санаториев развернуть COVID-госпитали

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 18:19
У Зеленского хотят на базе санаториев развернуть COVID-госпитали Фото: Кирилл Тимошенко (facebook com  kirill timoshenko)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента допускают, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев. Ожидается, что данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, местная власть должна сконцентрироваться на санаториях в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечение пациентов с COVID-19.

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый - это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонты в санаториях и дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле", - отметил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что ОГА поручили сначала сконцентрироваться на больницах.

"А если их не хватает - на санаториях. Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас не видит необходимости разворачивать мобильные госпитали.

До этого в Минздраве назвали сумму, необходимую Киеву для организации временных госпиталей.

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