У Зеленского анонсировали совещание по локдауну

Представители правительства и Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда. О результатах будет сообщено как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему охраны здоровья. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать", - отметил Зеленский.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному ужесточению карантина.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с коронавирусом. Деятельность президента Владимира Зеленского в этом направлении одобряют 35%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.